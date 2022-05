Dubbele erehaag in Bernabéu en mooie knuffel tussen Marcelo en Joaquín

Met videoEen bijzonder en uniek beeld vanavond in Estadio Santiago Bernabéu voor de wedstrijd tussen Real Madrid en Real Betis in de laatste speelronde van La Liga. De elftallen van beide clubs vormden een erehaag voor elkaar. De wedstrijd eindigde vervolgens in 0-0, ondanks goede kansen voor invaller Joaquín Sánchez en Karim Benzema in de slotfase.

Over de pasillo (erehaag in het Spaans) is altijd wat te doen in Spanje in deze tijd van het jaar. Twaalf dagen geleden weigerde de selectie van Atlético Madrid nog een erehaag te vormen voor kampioen Real Madrid. ,,Ik weet niet of zoiets in andere landen gebruikelijk is, ieder land heeft zijn eigen rituelen”, zei coach Diego Simeone toen. ,,In Spanje hebben ze de erehaag, maar waar ik vandaan kom, doen we zoiets niet”, aldus de Argentijn. ,,We hebben respect voor Real Madrid, maar meer voor onze eigen supporters.”

Vanavond was er dus niet één erehaag, maar zelfs een dubbele. Eerst kwamen de spelers van Real Madrid het veld op, om vervolgens een erehaag te vormen voor de spelers van Real Betis. De club uit Sevilla won op zaterdag 23 april namelijk de Copa del Rey door Valencia in de finale na strafschoppen te verslaan. Vervolgens vormden ook de spelers van Real Betis twee rijtjes, waarna de spelers van Real Madrid hun applaus kregen als kampioenen van Spanje.

Volledig scherm © REUTERS

Carlo Ancelotti gaf de afgelopen wedstrijden nog de nodige grote namen rust, maar vanavond treedt Real Madrid aan met de elf namen die volgende week zaterdag ook aan de aftrap worden verwacht in de Champions League-finale tegen Liverpool in het Stade de France. De fans van Real Madrid toonden voor de wedstrijd een spandoek met de tekst ‘De koning van Europa komt altijd terug’, met daarboven de Eiffeltoren.

Doelpunten leverde laatste competitiewedstrijd voor Real Madrid en Real Betis dus niet op, maar in de slotfase werden nog wel twee grote kansen gemist. Vijf minuten voor tijd schoot invaller Joaquín Sánchez van dichtbij met links over. De 40-jarige vleugelaanvaller speelde vanavond zijn 600ste wedstrijd in La Liga. Hij heeft alleen Andoni Zubizarreta (voormalig doelman van Athletic Bilbao, FC Barcelona en Valencia) nog voor zich. Zijn contract bij Real Betis loopt op 30 juni af, maar de verwachting is dat hij er nog een jaartje aan vast zal plakken. Joaquín maakte in 2000 al zijn profdebuut voor Real Betis en was ook negen jaar weg bij de club, toen hij voor Valencia, Málaga en Fiorentina speelde.

Marcelo, die in de 92ste minuut Karim Benzema nog een mooie kans bood om zijn seizoen te eindigen met 28 competitiegoals, speelde mogelijk wel zijn laatste wedstrijd voor Real Madrid. De 34-jarige linksback uit Rio de Janeiro kwam in januari 2007 voor 6,5 miljoen euro over van Fluminense. Hij was in 544 wedstrijden goed voor 38 goals en 103 wedstrijden en kan volgende week zaterdag in Parijs nog zijn vijfde Champions League winnen. Marcelo wil graag blijven, maar Real Madrid lijkt zijn contract niet te gaan verlengen. Zijn zoon Enzo Alves (12) speelt in de jeugdopleiding van Real Madrid.

Marcelo en Joaquín gaven elkaar na de wedstrijd een ferme knuffel, nadat de goedlachse liefhebbers jarenlang mooie duels met elkaar uitvochten op de flanken in de Spaanse stadions.

Volledig scherm © REUTERS