Duel met Udinese past aardig in het roerige debuutseizoen van De Ligt

Eindelijk zege Lazio: CL-ticket veiligge­steld

0:05 Lazio heeft zich verzekerd van het vierde Italiaanse ticket voor de Champions League van volgend seizoen. De club uit Rome stelde minimaal de vierde plaats in de Serie A veilig door een 2-1-zege op Cagliari. Lazio heeft met nog drie speelronden te gaan door de zege 11 punten voorsprong op rivaal AS Roma. Het is voor het eerst sinds 2015 dat de club zich plaatst voor de Champions League.