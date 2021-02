Duel tussen Oxford en Wigan stilgelegd vanwege brand in lichtmast

De thuishaven van Oxford United wordt ook gebruikt om Engelsen te vaccineren tegen het coronavirus. Iedereen die in het stadion aanwezig was, moest buiten wachten tot de brand onder controle was. Nadat het sein brandmeester was gegeven, mochten alle aanwezigen weer naar binnen om te voetballen en te vaccineren. Een extra warming-up voor de spelers werd ingelast voordat de tweede helft kon beginnen.



Oxford United en Wigan Athletic spelen in League One, het derde niveau van de Engelse voetbalpiramide. Bij de bezoekers startte Funso Ojo. De Belgische middenvelder kwam in het verleden uit voor PSV, VVV-Venlo, FC Dordrecht en Willem II.