Duel tussen Paris Saint-Germain en Bayern München met bijna 2 miljard kostbaarste affiche in CL

Clubarts en makelaar van Atsu: ‘Christian was niet in het ziekenhuis, hij is nog steeds spoorloos’

Er is grote onduidelijkheid omtrent het welzijn van voormalig Vitesse-voetballer Christian Atsu. De Ghanees zou gisteren levend onder het puin vandaan zijn gehaald, maar het is onduidelijk waar de 31-jarige aanvaller zich op dit momenteel begeeft. Zijn zaakwaarnemer, coach en clubarts hebben hun zorgen geuit over de ontstane situatie.