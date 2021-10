Duitse media: Feyenoordhooligans vallen leiding van Union Berlin aan tijdens etentje in Rotterdam

Volgens de Duitse krant Berliner Kurier zaten 25 afgevaardigden van Union Berlin te smikkelen in het restaurant. De Huismeester in het centrum toen de supporters het restaurant binnenstormden. Hun agressie richtte zich tegen de clubbonzen Dirk Zingler en Oskar Kosche en persvoorlichter Christian Arbeit. De agressievelingen gooiden met stoelen en glazen naar de Duitsers. Een vrouw raakte zo van streek dat ze in shocktoestand naar het ziekenhuis moest worden gebracht. Volgens de politie is tot nu toe een verdachte aangehouden.

Feyenoord speelt vandaag thuis tegen Union Berlin. De wedstrijd was vooraf al beladen omdat de Duitsers duizenden fans meenemen naar Rotterdam. Het is voor eerst in bijna twee jaar is dat het stadion zo’n grote buitenlandse supportersgroep ontvangt. Daar komt bij dat wedstrijden tégen Duitsers in de Kuip - 81 jaar na het nazibombardement op Rotterdam - nog altijd gevoelig liggen.