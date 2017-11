Duitse pers genadeloos, maar Bosz mag blijven volgens Bild

Het toonaangevende sportblad weet evenmin hoe het verder moet met Dortmund. 'Terwijl het seizoen vordert, stort de boel in bij Dortmund. Op het einde is er alleen nog maar puinhoop over. Dortmund gaat turbulente tijden tegemoet.'



Gisteren, voor aanvang van de derby tegen Schalke 04, stond het water Bosz al aan de lippen. Na een vliegende start in de Bundesliga - Bosz werd in september overladen met lof - droogde het plots op bij Dortmund. Ook in de Champions League vielen de resultaten dit seizoen erg tegen. Dus toen de Nederlandse trainer zijn ploeg gisteren op bizarre wijze een 4-0 voorsprong zag weggeven, moet hij geweten hebben hoe de Duitse media zouden reageren.

'Hulpeloos'

'Bosz oogde hulpeloos en moet vrezen voor zijn baan', stelt Sport1 dan ook. 'Het ontslag van de Nederlandse coach is onvermijdelijk na zo'n 'nederlaag'. Iets dergelijks is nog nooit vertoond in de 92 jaar historie van deze derby. Als je het zou lezen in een boek, zou je het niet geloven.'

Volledig scherm Peter Bosz ziet dat Pierre-Emerick Aubameyang van het veld wordt gestuurd. © REUTERS