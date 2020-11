Duitse pers fileert Löw en Die Mannschaft: ‘Verschrikkelijk, een klap in de nek, een eersteklas oorwassing’

Nadat Duitsland dinsdagavond in de Nations League werd vernederd door Spanje ( 6-0 ), is de kritiek op bondscoach Joachim Löw en zijn spelers losgebarsten. De positie van de keuzeheer wankelt, zo lijkt het. ,,De bond moet zich afvragen of hij nog wel de juiste man voor het EK is.” De Duitse media zijn snoeihard in hun oordeel.

Löw is al sinds 2006 bondscoach van Duitsland. Hij leidde zijn ploeg in 2014 naar de wereldtitel, maar staat na slechts drie overwinningen in de laatste acht duels zwaar onder druk. Het verlies in Sevilla van dinsdagavond betekende voor Die Mannschaft de grootste nederlaag ooit in een officieel duel. ,,Rampavond tegen Spanje, nu wankelt Jogi", zo kopt BILD.

In een analyse gaat de boulevardkrant dieper in op de toekomst van de man die al sinds de zomer van 2006 (!) aan het roer staat bij Duitsland. ,,Bijna zeven maanden voor het EK moet de Duitse bond zich nu afvragen of Löw nog wel de juiste man is voor dat toernooi. Kunnen we onder hem succes gaan hebben op het toernooi, of is het slim om te gaan nadenken over alternatieven zoals Ralf Rangnick of Stefan Kuntz? Löw leek tijdens de wedstrijd af en toe opvallend onverschillig, het wordt nu lastig voor hem.” En Sport1 vond: ,,Dit was een historische schande, dit team toonde geen enkele volwassenheid.”

Joachim Löw ligt onder druk.

Kicker zag een lamlendig Duits elftal aan het werk. ,,Een historische nederlaag, tegen een in alle opzichten superieur Spanje. De nationale ploeg bood geen greintje weerstand en werd overklast door de speelse tegenstander. Een eersteklas oorwassing.” Dat vond ook oud-international Bastian Schweinsteiger, werkzaam als analist bij tv-zender ARD. ,,Verschrikkelijk, dit voelt als een klap in de nek", zo stelde hij na afloop onomwonden. ,,Wat me het meest heeft gestoord, is dat de ploeg niet heeft teruggevochten. Het voelde niet als een team. Je hoorde niemand coachen, alleen de Spanjaarden.”

Hoe nu verder? Schweini weet het niet direct. ,,Je kunt alles ineens overhoop gooien, maar er moeten wel wat vragen gesteld worden. Er moet iets veranderen. De Duitse nationale ploeg mag zo niet voor de dag komen. Er zijn bepaalde zaken waaraan Die Mannschaft moet voldoen, en die heb ik vanavond niet gezien.” De Duitse voetbalbond lijkt in ieder geval (nog?) niet van plan in te grijpen. ,,We geloven volledig in hem, daar verandert deze nederlaag niets aan”, zei technisch directeur Olivier Bierhoff van de Duitse voetbalbond.

Hansi Flick

In de ochtendshow bij BILD werd vandaag al druk gespeculeerd over mogelijke opvolgers van Löw. Een opvallende naam daarbij is die van Hansi Flick. De trainer die Bayern München afgelopen seizoen nieuw leven inblies, zou zijn baan bij de landskampioen wellicht kunnen combineren met het leiden van de nationale ploeg. Flick maakte na het ontslag van Nico Kovac spelers al Thomas Müller en Jerome Boateng weer belangrijk in München. En laten die twee, net als de eveneens niet meer opgeroepen Mats Hummels, node worden gemist in de Mannschaft.

De roep om de terugkeer van het verbannen trio wordt in Duitsland steeds luider. Ook oud-international Mesut Özil deed gisteravond via Twitter een duit in zakje toen hij zag hoe de Duitse defensie volledig voor schut ging: ‘Tijd om Jerome Boateng terug te halen’, aldus Özil

