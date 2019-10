Duitse trainer moet Cercle Brugge redden

Bulgarije geschokt door Engels statement omtrent racisme

10 oktober De voorzitter van de Bulgaarse voetbalbond, Borislav Mikhailov, heeft via een officiële brief aan de UEFA zijn onvrede geuit over de gang van zaken rond het EK-kwalificatieduel met Engeland. De Engelse spelers hebben afgesproken dat zij in het geval van racisme van het veld stappen.