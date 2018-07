Duitse voetbalbond ontkent racisme Özil

De beslissing van Özil om niet meer uit te komen voor de nationale ploeg leidde tot veel ophef in Duitsland. De Arsenal-speler kreeg vlak voor het WK veel kritiek omdat hij samen met Ilkay Gündogan op de foto was gegaan met de Turkse president Recep Tayyip Erdogan.



De 29-jarige middenvelder voelt zich niet meer gesteund door de nationale voetbalbond. ,,Wat mij de afgelopen periode het meest heeft gefrustreerd, is de slechte behandeling door de voetbalbond en voorzitter Reinhard Grindel. In de ogen van Grindel ben ik een Duitser als we winnen en een immigrant als we verliezen", aldus Özil.