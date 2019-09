Duitsland herstelt zich in Noord-Ierse heksenketel van dreun Oranje

Löw had zijn basisteam op twee plaatsen gewijzigd. Jonathan Tah (gepasseerd) en Nico Schulz (geblesseerd) ontbraken in vergelijking met de wedstrijd tegen Nederland. Julian Brandt en Marcel Halstenberg waren de vervangers. Halstenberg bracht in de 48ste minuut op fraaie wijze het Duitse openingsdoelpunt op zijn naam. In de extra tijd zorgde Serge Gnabry voor de eindstand.



De eerste grote kans in het enerverende duel was voor Noord-Ierland. Conor Washington kwam alleen voor Manuel Neuer, maar de Duitse doelman kon nog net een achterstand voorkomen. Duitsland dook verscheidene keren gevaarlijk op in het Noord-Ierse strafschopgebied, maar was onfortuinlijk in de afronding.