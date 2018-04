Duitsland stelt zich kandidaat voor EK 2024

Franse voetbalwe­reld rouwt om dood oud-internatio­nal en bondscoach Michel

12:43 De Franse oud-voetballer Henri Michel is op zeventigjarige leeftijd overleden. Michel speelde het grootste deel van zijn carrière voor Nantes, waarmee hij drie keer landskampioen werd. De 58-voudig international (vier doelpunten) was later bondscoach van onder meer Frankrijk en Marokko.