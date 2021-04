Duizenden Arsenal-fans eisen met protest vertrek van Amerikaanse clubeigenaar Kroenke

De 73-jarige Stan Kroenke (uit Columbia, Missouri) ligt al jaren onder vuur bij de supporters van Arsenal. Met spandoeken, gezang en acties op social media maakten de supporters van Arsenal hun onvrede de laatste jaren al vaak bekend, maar het inschrijven (en twee dagen later weer terugtrekken) voor de plannen voor de Super League betekende de druppel voor duizenden supporters. #KroenkeOut staat er op tientallen spandoeken en kartonnen borden. Ook oud-spelers als Ian Wright en Jack Wilshere spraken zich de afgelopen dagen al duidelijk uit tegen het beleid van Kroenke.



Kroenke is volgens Forbes goed voor zo'n 10 miljard euro, maar de 73-jarige Amerikaan weigert al jaren om serieus te investeren in de selectie van Arsenal. Kroenke begon in 2007 nog met het aankopen van 10 procent van de aandelen van Arsenal, maar de Amerikaan heeft sinds 2018 liefst 90 procent van de aandelen van Arsenal in handen met zijn bedrijf Kroenke Sports and Entertainment. Kroenke is ook eigenaar van NBA-club Denver Nuggets, NHL-club Colorado Avalanche en MLS-club Colorado Rapids. Kroenke draagt bij de fans al jaren de bijnaam ‘Silent Stan', omdat hij zelden iets van zich laat horen. Het bestuur van Arsenal kwam dinsdagavond wel met excuses naar buiten vanwege de plannen voor de Super League.



De ploeg van Mikel Arteta staat momenteel op de negende plaats in de Premier League, wat zou betekenen dat Arsenal zich niet zal plaatsen voor Europees voetbal. Arsenal kan zich via de Europa League nog wel plaatsen voor de Champions League. Komende donderdag wacht de uitwedstrijd bij Villarreal, de return in de halve finales is een week later in Londen. Arsenal speelt vanavond (21.00 uur) de thuiswedstrijd tegen Everton, dat achtste staat met drie punten meer en een wedstrijd minder gespeeld.