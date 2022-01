Dumfries als invaller belangrijk voor Inter met assist in laatste minuut

De bezoekers uit Venetië hadden de nodige coronaproblemen, maar wilden toch spelen en kregen gisteren toch nog toestemming om naar Milaan af te reizen. De goed presterende promovendus kwam vanavond na 19 minuten op voorsprong in San Siro via de Franse spits Thomas Henry, die de afgelopen twee seizoenen aan de lopende band scoorde voor OH Leuven in de Belgische competitie. Venezia kon die voorsprong niet mee de kleedkamer in nemen, want vijf minuten voor rust maakte de Italiaanse international Nicolò Barella de 1-1 namens Inter.



Dumfries viel in de 73ste minuut in voor Matteo Darmian en gaf in de 90ste minuut de voorzet bij de winnende goal. De 25-jarige rechtsback uit Barendrecht staat nu op vijf assists en drie goals in 26 optredens voor Internazionale. Stefan de Vrij deed de hele wedstrijd mee bij de ploeg van coach Simone Inzaghi.