Dumfries boekt nipte zege met Inter, Atalanta blijft ongeslagen na jaarwisseling

Broze gezondheid noopt Huub Stevens tot stoppen: ‘Ik neem geen functies meer aan’

Huub Stevens gaat niet meer aan de slag als voetbaltrainer. Stevens heeft zijn loopbaan als coach vanwege gezondheidsredenen voor beëindigd verklaard. ,,Ik word dit jaar 70, mijn coachingcarrière is definitief voorbij”, zei Stevens in de Kölner Express. ,,Onlangs kreeg ik nog een verzoek van een club in Nederland, maar dat riskeer ik niet meer. Dat kan ik aan mijn familie en de club niet meer verantwoorden.”

27 januari