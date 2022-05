Dumfries en De Vrij winnen Coppa Italia met Inter, De Ligt met lege handen

Inter is nog in een spannende titelrace verwikkeld met stadgenoot AC Milan, maar voor de ploeg van coach Simone Inzaghi is de tweede prijs van dit seizoen al binnen. Eerder werd ook al de Supercoppa Italiana gewonnen door Inter. Vanavond werd Juventus verslagen, maar dat gebeurde pas na verlenging. De Kroatische vleugelaanvaller Ivan Perišić maakte het verschil in de verlenging in Rome.



Na een overtreding van Matthijs de Ligt op Stefan de Vrij schoot hij in de 99ste minuut de 3-2 tegen de touwen uit een strafschop. Drie minuten later maakte Perišić ook de 4-2 voor Inter, waarmee het verzet van Juventus gebroken was.