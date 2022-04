Dure misser? Volgens familie veilt Sotheby het verkeerde shirt van Diego Maradona

Engeland-middenvelder Steve Hodge is de huidige eigenaar van het beroemde truitje. Hij ruilde het shirt met Maradona na de wedstrijd, waarna dat in een voetbalmuseum in Manchester terechtkwam. Volgens de dochter en de ex-vrouw van Maradona is dat het shirt dat Maradona in de eerste helft droeg. Hij had een ander shirt aan in de tweede helft, waarin hij beide goals maakte. ,,Ik weet zeker dat Hodge het niet heeft, en ik weet wie het wel heeft,” aldus Dalma. ,,Ik wil niet zeggen wie het heeft, want dat is gek.”