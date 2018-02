Dyer verklaart vechtpartij met teamgenoot Bowyer

De 39-jarige Dyer, die in 2013 zijn profloopbaan afsloot, presenteerde deze week zijn biografie 'Old too soon, smart too late' (Te snel oud, te laat slim). Daarin worden uiteraard ook een aantal pagina's besteed aan zijn knokpartij met de inmiddels 41-jarige Bowyer, waar hij nooit problemen mee zou hebben gehad. ,,Lee is een goede gozer en we kunnen nu ook weer normaal met elkaar opschieten, maar tijdens zijn carrière had hij soms een kort lontje. Soms knapte er iets bij hem en dat gebeurde tijdens die wedstrijd tegen Aston Villa," vertelt Dyer. ,,Hij was van mening dat ik hem bewust oversloeg en bleef maar om de bal vragen, terwijl ik betere opties zag. Op een gegeven moment reageerde ik: 'Weet je waarom je de bal niet krijgt? Because you're fucking shit."