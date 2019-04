ECA-baas Agnelli wil promotie en degradatie in Champions League

Sommige clubs, zoals Ajax, moesten al in juli uitkomen in de kwalificatierondes van de Champions League. Dat betekende dat Ajax zes wedstrijden speelde om de groepsfase te bereiken, maar het is de Amsterdammers wel gelukt om de eerste halve finale in 22 jaar te bereiken. Volgens Agnelli moet een plek in de Champions League ‘gebaseerd zijn op sportieve prestaties, niet op historisch privilege’.



In een brief aan de 232 clubs bekritiseerde Agnelli de EPFL, organisator van de Europese clubcompetities, voor het in stand houden van de status quo. De Italiaan pleit ervoor dat de Europese topclubs vaker tegen elkaar spelen. Nu mogen al vier clubs uit Engeland, Italië en Spanje in de Champions League uitkomen. De ECA-baas: ,,Meer Europees voetbal is goed voor het spel, voor de fans, voor de samenleving, voor culturele, sportieve en financiële ontwikkeling.”