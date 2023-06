Eden Hazard en Real Madrid een jaar voor einde contract al uit elkaar

Eden Hazard zat al twee seizoenen op een zijspoor bij Real, maar was ondanks het gebrek aan speeltijd niet happig om te vertrekken uit Madrid. Zijn kinderen gaan er naar school en hij is er gelukkig met zijn gezin. De club wilde hem graag verkopen om van zijn dure contract af te komen, maar Hazard gaf steeds aan liever zijn nog één jaar lopende contract gewoon uit te zitten.

Tot nu, dus. Real en de speler hebben een akkoord bereikt over de ontbinding van het contract. Dat maakt Real Madrid bekend. Op 30 juni verlaat hij de club officieel. Mogelijk stopt Hazard dan ook met voetballen op het hoogste niveau, maar die knoop is nog niet doorgehakt.

Hazard maakte in de zomer van 2019 zijn droomtransfer van Chelsea naar Real voor 115 miljoen euro, maar de overstap draaide uit op een teleurstelling. Hazard raakte al in zijn eerste seizoen geblesseerd aan zijn enkel en sukkelde daarna van blessure naar blessure. Dit seizoen was hij eindelijk fit, maar Real-coach Carlo Ancelotti gaf de voorkeur aan anderen.