Een standbeeld van zijn krulschot graag

Door Maarten Wijffels



Op een berg in Verbier komt de melding binnen. Donderdagmiddag 16.40 uur: Arjen Robben stopt ermee. Mijn eerste gedachte? Als-ie hier maar geen spijt van krijgt...



Nog maar vijf weken geleden was ik erbij in München. Robben sprintte 60 meter om in zijn laatste thuisduel voor Bayern in te vallen. Van helemaal bij de achterlijn rende hij dwars over het veld naar de dug-out. Spelers van tegenstander Eintracht Frankfurt zag je verbaasd opkijken, want hé, het spel liep nog gewoon!



Maar als ik mijn laptop open klap voor deze afscheidsgroet, waait de tweede gedachte binnen: juist iemand die zó maniakaal zijn sport beleeft, kan nu maar het beste stoppen. Want god, ja, wat moet je na zo’n rijke loopbaan nog? Dirk Kuyt, die had op zijn 35ste nog een voetbaldroom in te lossen: kampioen worden met Feyenoord. Robin van Persie, die zat ook nog ergens mee. Wilde niet stoppen zonder het gevoel dat hij nog even echt vóetballer was geweest na een rottijd in Turkije. Maar bij Robben niks van een onvervuld verlangen.