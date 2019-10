Eerste WK voor clubteams met 24 teams in 2021 in China

Volgens Infantino gaat het WK plaatsvinden in de maanden juni en juli. Er zullen acht teams uit Europa deelnemen. De exacte selectiecriteria worden in de komende weken bepaald, zei de voorzitter.



,,Dit is een historische beslissing voor het voetbal”, zei Infantino over de keuze voor China. ,,Het stelt ons in staat nieuwe inkomsten te genereren, maar ik wil heel duidelijk onderstrepen dat de FIFA er zelf niet beter van wordt omdat we alles zullen herinvesteren in het voetbal.”