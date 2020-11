Effectief Spurs naar kop in Engeland na zege op flets City

Steven Bergwijn mocht voor de tweede keer dit seizoen starten in de Premier League. De oud-PSV’er moest de voorbije interlands van Oranje overslaan vanwege fysieke problemen. Hij werkte in Londen aan zijn herstel en kreeg van Mourinho een basisplaats tegen City. In februari debuteerde Bergwijn voor de Spurs met een prachtig doelpunt tegen de lichtblauwe brigade uit Manchester.



Son Heung-min opende al in de vijfde minuut de score met zijn negende treffer van het seizoen. Invaller Giovani Lo Celso besliste het duel halverwege de tweede helft. Son Heung-min opende al in de 5e minuut de score. De Zuid-Koreaan werd diep gestuurd door Tanguy Ndombele en schoot zijn negende doelpunt van dit seizoen binnen, waarmee hij de topscorer van de Premier League is.