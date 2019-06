Egypte begint Afrika Cup in eigen land met minimale zege

Barça oefent tegen Chelsea en Arsenal

21 juni Frenkie de Jong wacht in de aanloop van het nieuwe seizoen een pittig oefenprogramma met FC Barcelona. De kampioen van Spanje speelt op 23 juli in Tokio vriendschappelijk tegen Chelsea, de winnaar van de Europa League. Vier dagen later oefent FC Barcelona tegen het Japanse Vissel Kobe, de huidige club van Andrés Iniesta.