‘Egyptische Afrika Cup-ganger laat vriend tentamens maken: arrestatie na bedrog’

Mostafa Mohamed zit in de nesten. De 24-jarige speler van Galatasaray had deze week tentamens moeten maken, maar heeft dat klusje naar verluidt overgelaten aan een vriend. Uiteraard werd dat bedrog snel ontmaskerd. Zijn ‘vriend’ is volgens de laatste berichten gearresteerd.

Omdat Mohamed zelf met Egypte nog actief is op de Afrika Cup, zou de aanvaller zijn tentamens hebben laten maken door een vriend. Zo zou hij geen vertraging oplopen, maar dat plan ging niet door. De twee liepen bij een identiteitscontrole tegen de lamp en inmiddels heeft de universiteit een officiële klacht ingediend tegen de basisspeler in het nationale elftal van Egypte, dat vanavond in de achtste finale uitkomt tegen het Ivoorkust van Ajacied Sébastien Haller en PSV’er Ibrahim Sangaré.

Hoewel nog moet worden bewezen of Mohamed op de hoogte was van de identiteitsfraude, ziet zijn positie er niet al te rooskleurig uit. De stand-in heeft volgens lokale media aangegeven ‘een vriend te willen helpen’. De student gaf zelfs te kennen dat het niet de eerste keer was. Volgens lokale pers zou hij tegen de Officier van Justitie hebben bekend dat dit al het vierde tentamen is dat hij afneemt in naam van Mohamed.

De politie doet op dit moment onderzoek naar de rol van Mohamed, maar heeft diens ‘vriend’ alvast gearresteerd. De man zit vast voor identiteitsfraude. Volgens lokale media zou hij in dezelfde straat wonen als Mohamed.



Mohamed wordt verhoord als de Egyptische nationale ploeg terugkeert uit Kameroen. Het nationale team van Egypte heeft laten weten dat Mohamed niet op de hoogte was van de identiteitsfraude. Sterker nog, zo zegt een woordvoerder, hij zou de examens zelfs al hebben verplaatst vanwege de overlappende data. Of Mohamed ook aangifte heeft gedaan, is vooralsnog onbekend.