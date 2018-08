Egyptische bond gaat niet akkoord met eisen Salah: 'Geen sterrengedrag'

Moeskroen ontslaat trainer na vijf nederlagen uit vijf duels

11:18 Na vijf speeldagen is de eerste trainer in de hoogste klasse van het Belgische voetbal ontslagen. Excelsior Moeskroen zette Frank Defays na vijf nederlagen aan de kant. Zijn taken worden voorlopig waargenomen door Laurent Demol in afwachting van de aanstelling van een nieuwe coach.