Ehizibue koos bij Köln voor gevoel boven geld: ‘Tegenstanders zag ik eerder alleen op PlayStation’

Ehizibue en St. Juste maken Bundesliga-de­buut

17 augustus Kingsley Ehizibue en Jeremiah St. Juste maken vanmiddag hun debuut in de Bundesliga. De van PEC Zwolle overgekomen Ehizibue staat in de opstelling van 1. FC Köln in het duel bij VfL Wolfsburg. Bij de thuisploeg begint Wout Weghorst.