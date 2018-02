Eigen kweek wijst AC Milan de weg bij AS Roma

Twee talenten uit de eigen kweek maakten vanavond de doelpunten voor AC Milan, dat afgelopen zomer zo'n 200 miljoen euro uitgaf aan nieuwe spelers op de transfermarkt. Patrick Cutrone maakte drie minuten na rust op aangeven van de Spaanse vleugelaanvaller Suso de 0-1 na een goede loopactie en een subtiel tikje. Het was voor de 20-jarige spits al zijn vijftiende goal in 33 wedstrijden dit seizoen.

AC Milan won in 2018 nu zes van de zeven wedstrijden in de Serie A. De ploeg van Gennaro Gattuso staat nog altijd zevende, maar heeft nu net zoveel punten als nummer zes Sampdoria. AS Roma staat op een vijfde plaats. De bovenste vier clubs in Italië plaatsen zich rechtstreeks voor de Champions League, de nummers vijf en zes gaan de Europa League in.