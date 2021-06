Einde aan bizarre soap: Barcelona bevestigt dat Ronald Koeman blijft als trainer

Door Edwin Winkels



Na een laatste overleg van de trainer met de clubleiding, gisteravond, kreeg de technische staf vanochtend het verlossende woord: voorzitter Laporta respecteert het contract, dat in 2022 afloopt, en staakt zijn zoektocht naar een andere coach.



Om twee uur vanmiddag begon een bestuursvergadering van de Catalaanse club waarin dat standpunt alleen maar meegedeeld en bekrachtigd hoefde te worden. Laporta moest zijn bestuur uitleggen hoe hij tot zijn beslissing is gekomen, na Koeman, de spelersgroep en de aanhang enkele weken in het ongewisse te hebben gelaten.



De oud-bondscoach van Oranje ondertekende vorig jaar een contract tot medio 2022 bij zijn vroegere club. Na een wisselvallig seizoen was geruime tijd onzeker of Koeman zou mogen aanblijven in Camp Nou. Laporta beargumenteerde aanvankelijk dat hij Koeman niet heeft aangetrokken, want dat deed zijn voorganger Bartoméu. Bovendien was de preses teleurgesteld in de afloop van het seizoen, hoewel hij kort na zijn uitverkiezing tot voorzitter al de verovering van de Spaanse beker kon vieren.