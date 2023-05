‘Einde aan droom Wout Weghorst: Manchester United gaat spits niet definitief overnemen’

Manchester United had geen optie tot koop in het contract van Weghorst staan, maar kon uiteraard wel onderhandelen met Burnley over een definitieve overgang van de spits uit Borne. Daar kiest de club uit Manchester, op dit moment vierde in de Premier League, dus niet voor. Weghorst scoorde sinds zijn komst in de winter - van Burnley, dat hem verhuurde aan Besiktas - slechts twee keer in 26 wedstrijden. Dat deed hij in de League Cup (0-3 winst) tegen Nottingham Forest en in de Europa League tegen Real Betis (4-1 winst op Old Trafford).



Daarnaast gaf hij drie assists voor de Engelse recordkampioen, waarmee hij naast de League Cup ook nog de FA Cup kan winnen. Op zaterdag 3 juni is Manchester City de tegenstander op Wembley, waar Weghorst op zondag 26 februari een droom in vervulling zag gaan door de League Cup te winnen met de Engelse topclub.

Weghorst maakte in januari vorig jaar voor 17,5 miljoen euro de overstap van VfL Wolfsburg naar Burnley, maar met slechts twee treffers in 20 wedstrijden kon hij de club niet behoeden voor degradatie. Wel staat hij nog tot medio 2025 onder contract bij Burnley, dat dit seizoen onder Vincent Kompany overtuigend kampioen werd in het Championship en volgend seizoen dus weer actief zal zijn in de Premier League.

Weghorst werd in de eerste seizoenshelft nog verhuurd aan Besiktas. Bij de Turkse topclub maakte hij zich geliefd met negen goals en vier assists in 18 wedstrijden. Na het WK in Qatar, waar Weghorst met twee late goals (in minuut 83 en 90+11) voor een verlenging zorgde in de kwartfinale tegen Argentinië, ontstond er al snel interesse van Manchester United. Onder Erik ten Hag was hij in januari, februari en maart bijna altijd basisspeler, maar de afgelopen weken moet Weghorst toch vooral genoegen nemen met korte invalbeurten.

Weghorst speelde onlangs nog een belangrijke rol in de strafschoppenserie tegen Brighton, door Solly March iets in te fluisteren voor zijn cruciale misser in de halve finale op Wembley. Gisteravond nam Brighton revanche op Manchester United door met 1-0 te winnen na een rake penalty van Alexis Mac Allister in de 99ste minuut. Weghorst viel in de 84ste minuut in.

