Einde seizoen Fer met afgescheurde achillespees

Inter schiet weinig op met nieuw gelijkspel

3 februari Internazionale is tegen Crotone niet verder gekomen dan een gelijkspel. De ploeg van Luciano Spalletti blijft door de 1-1 steken op de vierde plaats in de Serie A. De achterstand op koploper Napoli, dat zondag speelt tegen Benevento, is twaalf punten.