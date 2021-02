Eintracht Frankfurt neemt vierde plek over van Leverkusen met zege op Hoffenheim

Koploper Bayern München, dat vrijdag al won van Hertha BSC, heeft twaalf punten meer. Filip Kostic had de bezoekers na een kwartier op voorsprong gezet. Hoffenheim, waar de Nederlandse verdedigers Joshua Brenet en Melayro Bogarde de hele wedstrijd op de bank bleven, kwam vlak na rust op gelijke hoogte. Ihlas Bebou maakte op aangeven van Andrej Kramaric gelijk. Evan N’Dicka kopte Frankfurt na ruim een uur op 2-1 en André Silva verdubbelde de voorsprong twee minuten later.

Borussia Dortmund en Borussia Mönchengladbach raakten achterop in de strijd om de derde plek in de Bundesliga. Dortmund verloor zaterdag met 2-1 van SC Freiburg, alweer de derde nederlaag in vier competitieduels. Mönchengladbach ging later zaterdag onderuit tegen 1. FC Köln. Beide ploegen hebben 32 punten.