EK-droom in duigen voor België na treffer in blessuretijd van Zweden

Zweden was in Leigh veel beter dan België en kwam tot maar liefst 32 doelpogingen, tegenover drie van de Belgen. In de 25ste minuut dachten de Zweedse vrouwen op voorsprong te komen na een snelle uitbraak met Stina Blackstenius als eindstation, maar de spits - die het mooi afwerkte - stond met haar schouder buitenspel. Op aanraden van de videoscheidsrechter keurde de scheidsrechter het doelpunt daarom af.



Dat veranderde het spelbeeld niet. Het bleef eenrichtingsverkeer richting het doel van Nicky Evrard, die zich knap staande hield. Even leek België zich naar een verlenging te knokken, totdat Sembrant in blessuretijd toch nog toesloeg. Uit een scrimmage uit een corner gaf zij uiteindelijk het laatste en juiste zetje.



Zweden stuit dinsdag in de halve finales op Engeland. Morgenavond komen de Oranje Leeuwinnen in actie in de laatste kwartfinale van het EK. Tegenstander is Frankrijk, het duel begint om 21.00 uur. De winnaar speelt tegen Duitsland.