Embolo leidt koploper Gladbach langs Freiburg

Gladbach ging flitsend van start door een goal van Marcus Thuram in de derde minuut. Maar Freiburg sloeg snel terug omdat Jonathan Schmid een vrije trap prima binnenschoot. In de 49ste minuut leek Breel Embolo, die vlak daarvoor de thuisclub op voorsprong bracht, het duel te beslissen. Hij miste echter vanaf elf meter. Twee minuten later stond Embolo wel aan de basis van de 3-1 van Patrick Hermann. De wedstrijd leek gespeeld, maar Freiburg kwam na een klein uur spelen terug via Lucas Höler. Embolo maakte in de 71ste minuut aan alle onzekerheid een einde. Zo kon Gladbach de wedstrijd rustig uitspelen.