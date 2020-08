Emi Martínez wint tien jaar na komst FA Cup met Arsenal: ‘Ik mis mijn familie nog steeds’

Emiliano Martínez groeide op in Mar del Plata, een kustplaats op zo'n 500 kilometer van Buenos Aires. Als tiener werd hij gescout door Club Atlético Independiente en vertrok hij naar de Argentijnse hoofdstad. Op zijn zeventiende kreeg hij de kans om zijn eerste profcontract te tekenen bij de zevenvoudig winnaar van de Copa Libertadores, maar in 2010 kwam er ook plots interesse van Arsenal. Martínez was toen 17 jaar en vertrok met een zaakwaarnemer naar Londen, de eerste keer dat hij in een vliegtuig stapte. Hij zag het als een mooie kans, maar was er nog aan niet toe om zijn familie te verlaten. ,,We gaan alleen op stage en rondkijken, toch?” vroeg hij de zaakwaarnemer tijdens de lange vlucht. Na twee weken keerde de jonge ‘Emi’ inderdaad terug naar Argentinië, maar al snel kwam er een telefoontje van Arsenal: ze hadden genoeg gezien en wilden hem vastleggen. ,,Mijn moeder en broer begonnen te huilen omdat ze mij niet kwijt wilden raken, maar ik wist dat ik die kans niet kon laten liggen. Ik had mijn vader altijd midden in de nacht naar zijn werk horen gaan en we hadden weinig geld, waardoor er vaak niet genoeg eten was voor ons allemaal.”