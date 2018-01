Emotionele Brama wekt woede met 'walgelijke' horrortackle

De voormalig middenvelder van onder meer FC Twente kwam halverwege als invaller binnen de lijnen in het duel van zijn ploeg met Brisbane Roar (1-2 nederlaag), maar liet zich in de extra tijd volledig gaan. De bal viel tussen hem en tegenstander Corey Gameiro in, waarna Brama over de bal heen vol op het been van zijn opponent stampte (zie beelden onder). Gek genoeg kreeg Brama slechts geel, maar dat werd na inmenging van de videoscheidsrechter terecht omgezet in rood.

De kritiek op Brama was na afloop niet mals. FOX-commentator Andy Harper noemde de overtreding 'verschrikkelijk en onvergeeflijk'. Ook sprak hij: 'Ik ben sprakeloos... Hij verliest helemaal de controle en heeft de gezondheid van een andere voetballer in gevaar gebracht.' Saillant detail: Gameiro onderging in het verleden al drie loodzware knieblessures, wat de verontwaardiging Down Under alleen nog maar groter maakte.

Voormalig keeper Mark Bosnich, tegenwoordig analist, zei: 'Walgelijk, gewoon walgelijk. Hij heeft geluk dat Gameiro niet geblesseerd raakte. Brama verdient minimaal zes weken schorsing.' Daar was collega-analist en voormalig PSV-spits Archie Thompson het mee eens. 'Geen enkele intentie om de bal te spelen, hij probeert letterlijk het been van die jongen te breken. En dat had makkelijk gekund.'

Via social media reageerde Gameiro direct na de wedstrijd. 'Mijn ouders waren in tranen bij het zien van deze tackle, mijn vriendin belde me huilend op. Zij weten - meer dan wie dan ook ter wereld - wat ik de laatste jaren allemaal heb moeten doorstaan. Maar gelukkig heb ik niks.' Ook nam hij Brama in bescherming. 'Hij kwam na de wedstrijd naar me toe om zijn excuses aan te bieden en ook hij was behoorlijk emotioneel. Bedankt daarvoor, dat betekent veel voor mij en mijn familie.'