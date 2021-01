Emotionele Noa Lang eert oma die overleed aan corona

Tegen Beerschot duurde het een kwartier voordat de Nederlander de bal uit een voorzet van Charles De Ketelaere langs doelman Mike Vanhamel tot in het doel verlengde. Vier minuten later stond het al 0-2 door een treffer van Odilon Kossounou. Noa Lang maakte er in de 82ste minuut 0-3 van. De oud-Ajacied toonde daarna zijn ondershirt met een eerbetoon aan zijn overleden oma. Het kostte de geëmotioneerde aanvaller een gele kaart. Stefano Denswil, gehuurd van Bologna, kwam hem niet veel later vervangen. Club Brugge leidt riant in de Pro League met nu zeven punten voorsprong op Racing Genk, dat een dag eerder met 2-0 verloor bij Excelsior Moeskroen.

Een emotionele Lang droeg zijn treffer op aan z’n oma, die vrijdag was overleden aan corona. Love you, oma. R.I.P, viel te lezen op zijn ondershirt. Lang wees naar de hemel en kon de trainen moeilijk bedwingen. Ook niet toen hij enkele minuten later gewisseld werd en een aai over de bol kreeg van de ploegmaats. ,,Ze overleed eergisteren”, vertelde Lang op de persconferentie. ,,Ik kon niet naar mijn moeder toe, moest me moest focussen op deze wedstrijd. Maar ik was er niet helemaal bij met mijn hoofd. Maar we hebben gewonnen en ik heb gescoord voor haar. Corona, ja... Het wordt her en der niet serieus genomen. Maar zo zie je maar...”