Enfant terrible Radja Nainggolan brengt Mark van Bommel in verlegenheid met e-sigaret op de bank

Radja Nainggolan blijft de gemoederen in België bezighouden. De controversiële middenvelder van Mark van Bommels Royal Antwerp FC werd zondag vlak voor het duel met Standard Luik gesnapt terwijl hij op de reservebank zat te vapen (roken met een e-sigaret).

Op de tv-beelden was te zien dat Nainggolan een elektronische sigaret in de mouw van zijn hoodie had verstopt en vervolgens een grote rookwolk uitblies.

Van Bommel, die discipline normaal gesproken hoog in het vaandel heeft staan, zal niet te spreken zijn over de actie als hij de beelden ziet. Na de wedstrijd hield hij zich nog op de vlakte. ,,Ik moet het zelf even bekijken voor ik erover kan oordelen’’, aldus de Nederlandse trainer tegenover Sporza.

Het is al de tweede keer in een week dat Nainggolan in opspraak komt. Eerder werd de oud-speler van onder meer AS Roma en Internazionale door de politie van Antwerpen opgepakt omdat hij zonder rijbewijs achter het stuur zat.

Nainggolan viel in de uitwedstrijd tegen Standard Luik aan het begin van de tweede helft in. Antwerp, waar de Nederlanders Jurgen Ekkelenkamp, Vincent Janssen en Calvin Stengs speeltijd kregen, verloor met 3-0 na drie treffers in de eerste 9 minuten.

