Engeland mogelijk zonder Kane tegen België

Video Oyarzabal schiet Spanje langs Zwitser­land, Duitsland wint in vol Oekraïens stadion

0:38 Spanje heeft vanavond goede zaken gedaan in Groep 4 van League A in de Nations League. De ploeg van bondscoach Luis Enrique won thuis met 1-0 van Zwitserland. In dezelfde groep boekte Duitsland de eerste overwinning van deze campagne.