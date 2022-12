Engeland pakt draad weer op: bekijk hier het programma van vandaag in de Premier League

Afgelopen week werd er alweer gevoetbald in de Belgische Croky Cup (met een scorende Calvin Stengs) en de Engelse League Cup (met een scorende Nathan Aké), maar ook het competitievoetbal is weer van start. Vrijdagavond waren er al drie wedstrijden in de Belgische Jupiler Pro League, maar vandaag wordt de Premier League weer hervat, uiteraard op Boxing Day waar Brentford en Tottenham Hotspur de boel vanaf 13.30 uur in gang brengen. Vervolgens zijn er die dag nog zes wedstrijden.



De Bundesliga is de enige competitie met een serieuze winterstop na het WK. Op vrijdag 20 januari gaat de bal weer rollen in Duitsland, na een onderbreking van bijna tien weken.