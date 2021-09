Engelse bond wil onderzoek naar racisme Hongaarse fans: ‘Extreem teleurstellend’

Montenegro biedt Oranje de helpende hand door diep in blessure­tijd te scoren tegen Turkije

1 september Turkije had tegen Montenegro de zege voor het grijpen, maar diep in blessuretijd maakte Montenegro toch nog gelijk. Dankzij een raak geschoten vrije trap van Risto Radunovic in de 97ste minuut (!) eindigde het duel in 2-2.