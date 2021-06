‘Engelse clubs krijgen megaboete én dertig punten aftrek bij volgende Super League-poging’

Manchester United, Liverpool, Chelsea Manchester City, Tottenham en Arsenal hoorden bij de twaalf Europese grootmachten die plannen aan het smeden waren voor een gesloten topcompetitie, maar die plannen werden afgeblazen toen zo'n beetje de voltallige voetbalwereld hevig in opstand kwam. Nu is bekendgemaakt dat zijn een flinke boete hebben gekregen van de Premier League. Zij betalen bij elkaar dus ‘slechts’ 25 miljoen euro.

Wel is afgesproken dat bij de clubs dertig punten aftrek krijgen als ze nóg een keer plannen maken om een Super League te starten. Ook moeten zij dan een boete van 25 miljoen pond (per club) betalen. Het nu betaalde boetebedrag wordt gebruikt voor projecten in het jeugd- en amateurvoetbal, alsmede maatschappelijke projecten.