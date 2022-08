Engelse media fileren Manchester United: ‘De reputatie van Erik ten Hag is al aan flarden’

Manchester United ging in de tweede wedstrijd van Erik ten Hag met 4-0 onderuit bij Brentford, maar het is niet de manager die de volle laag krijgt in de Engelse media. Het zijn de spelers en de clubeigenaars die er flink van langs krijgen.

Het was ‘schandalig', ‘verschrikkelijk’, ‘dramatisch’ wat United zaterdagmiddag liet zien, daar zijn de Engelse media het wel over eens. De afgang zorgt ervoor dat Ten Hag al wordt vergeleken met Frank de Boer en dat de gevallen topclub hekkensluiter is in de Premier League.

,,Het is crisis bij United”, schrijft The Guardian. ,,De reputatie van Erik ten Hag is al aan flarden. Hij zal een uitzonderlijke manager moeten zijn, een man met aanzienlijke morele moed, om hiervan te herstellen. Het optreden was net zo slecht als in de donkere periode onder David Moyes, Louis van Gaal, José Mourinho en Ole Gunnar Solskjær. En veel slechter dan de prestaties onder voorganger Ralf Rangnick.”

,,Voor Ten Hag en iedereen die hoopt dat Manchester United een warm hard toedraagt, zal dit blijven hangen als een nachtmerrie met hoge koorts, een nieuw maar vertrouwd dieptepunt.”

,,United kwam er niet aan te pas tegen een Brentford dat hoog druk zette", zag de BBC. ,,Op spectaculaire wijze stortte alles in. Ten Hag zal zich zo'n catastrofale start niet voor hebben kunnen stellen en hoewel hij nog tijd heeft om de boel te herstellen, toont de start van het seizoen wel aan hoe zwaar die taak gaat worden.”

Volledig scherm Cristiano Ronaldo © REUTERS

Manchester Evening News deelde na de wedstrijd cijfers uit aan de spelers en is meedogenloos. Lisandro Martinez, Luke Shaw en Fred kregen een 0. David De Gea, Harry Maguire, Christian Eriksen, Jadon Sancho, Bruno Fernandes en Marcus Rashford deden het met een 1 nauwelijks beter. Diogo Dalot kreeg een 2, Cristiano Ronaldo een 3. Invaller Tyrell Malacia kreeg een 5, net als Raphael Varane, die als ‘beste verdediger’ werd gezien. ,,Lager dan dit kan United niet zinken, het is onvergefelijk", aldus de regionale krant.

De analisten duikelen over elkaar heen om aan te geven wat er allemaal mis is bij United. In het kort komt het er op neer dat de spelers niet goed genoeg zijn, Ten Hag niet de spelers heeft gekregen die hem beloofd zijn en de eigenaars op alle fronten falen.

,,Ik leef niet mee met de spelers, wel met Ten Hag", zegt voormalig verdediger Rio Ferdinand in zijn eigen podcast. ,,Hij is onder valse voorwendselen binnengehaald. Hij verwacht nieuwe spelers. Hij wist vast dat er weinig vertrouwen zou zijn, maar dacht dat hij dat wel kon herstellen. De spelers zijn echter niet goed genoeg. Zo simpel is het. Er zullen spelers zijn die vinden dat ik dat niet mag zeggen, maar het zijn gewoon de feiten.”

De familie Glazer, de Amerikaanse eigenaars van de club, krijgen er ook van langs van de oud-international: ,,Waar zijn ze? Laat ze hierheen komen! Ze laten niets van zich horen, dat kan niet en toont een gebrek aan respect. Op het veld verliezen we niet alleen, we worden helemaal de vernieling in gespeeld. En niemand komt hierheen om de verantwoordelijkheid te nemen.”

Zijn voormalig ploeggenoot Gary Neville is het helemaal met hem eens: ,,De Glazers laten hun werknemers in hun hemd staan. Ze moeten hierheen komen en vertellen wat ze van plan zijn. Het is een puinhoop en dit kan zo niet langer. Ik kijk al 42 jaar naar United en kan me niet herinneren dat het ooit zo slecht is geweest als tijdens de eerste helft vandaag.”

Ferdinand begrijpt overigens ook niets van de opstelling van United richting Frenkie de Jong: ,,Ze lopen om hem heen te draaien en te smeken of hij wil komen. Hij heeft daar geen zin in. Toch lopen we nog steeds te smeken. Denk je dat Klopp of Pep zo achter een speler aan zouden blijven lopen? Nee!”