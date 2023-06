Engelse media zien hoe Manchester City zich onsterfelijk maakt: 'Dit kan het begin zijn van CL-dominantie’

Met samenvattingManchester City trad gisteravond in de voetsporen van stadgenoot Manchester United door als tweede Engelse club de felbegeerde Treble te pakken. Zo mooi als in de rondes ervoor ging het niet in de Champions League-finale tegen Internazionale (1-0), maar dat maakte de vreugde er niet minder om in de zondagkranten.

The Daily Star opent groot met de letters ‘IncrediTREBLES’. ,,Manchester City maakte zichzelf onsterfelijk in Istanboel. Mooi was het niet. Integendeel, Inter zorgde ervoor dat het ronduit lelijk werd. Maar dit was de avond dat City liet zien dat er een randje zit aan zijn mooie stijl van voetballen. Pep Guardiola zal ervan hebben genoten dat hij de critici die zeiden dat hij het niet zonder Lionel Messi kon de mond heeft gesnoerd.”

,,De overwinning, waar het normaal zo gracieuze Manchester City keihard voor moest vechten, maakt van Manchester City pas de tweede Engelse Treble-winnaar", aldus The Guardian. ,,City vocht zich de geschiedenisboeken in na een nerveuze avond in Istanboel. Grote delen van de wedstrijd hadden de Italianen de overhand.”

Lees ook

• CL-winst geeft Aké ‘beste gevoel ooit', 'trotse’ Dumfries kijkt met jaloezie naar Oranje-collega

• ManCity laat Feyenoord juichen: Rotterdammers in pot 1

,,Na 12 jaar van hartzeer, mislukkingen en pech in de Champions League, hadden we moeten weten dat het nooit smooth zou gaan", schrijft The Sun op zijn beurt. ,,De laatste stap van een grote zoektocht voelt vaak als de zwaarste. Het ManCity dat deze epische campagne tegenstanders wegblies die vele malen machtiger zijn dan Internazionale, was bijna onherkenbaar. Maar de ‘Blue Moon’ is opgestaan en de cup met de grote horen is van Pep Guardiola en zijn geldschieters uit Abu Dhabi.”

Volledig scherm Topspits Erling Haaland viert de Champions League-winst. © Pim Ras

De tabloid vond dat Rodri, de uiteindelijke matchwinner, lange tijd het gebrek aan zelfverzekerdheid bij City belichaamde. ,,68 minuten lang leek de normaal zo betrouwbare ‘anchor man’ uit Spanje op een glibberend wrak. Maar toen hij de bal in de voeten kreeg en het net bolde, werd de pijn van de lijdensweg waarop de club zo vaak dicht bij glorie was eindelijk verlicht. Guardiola's mannen zijn nu onsterfelijk en staan gelijk aan de beroemde ‘boys’ van Manchester United in 1999.”

De Daily Mail schrijft dat het ‘prachtige’ elftal van Guardiola eindelijk Europa heeft veroverd. ,,De ‘luidruchtige buren’ (zoals Sir Alex Ferguson de club ooit bestempelde, red.) mochten het uiteindelijk van de daken schreeuwen en veranderden Istanboel in een uitzinnige buitenpost van Manchester. Een blauwe maan rees op boven de Bosporus, boven de vele minaretten die naar de hemel wijzen, voor de club wiens naam in het verleden gelijkstond aan onfortuin en pijn lijden.”

Volledig scherm Pep Guardiola met de cup. © Pim Ras Fotografie

,,Manchester City stond lang in de schaduw van zijn glamoureuze stadsvijand, maar toen in Istanboel voor het eerst de Treble gewonnen werd, stapte de club in het licht. Het huis dat Sir Alex Ferguson ooit bouwde viel meer dan een decennium geleden en de obsessieve, geniale Guardiola heeft een prachtig team gesmeed dat regeert met een fluwelen handschoen, waarin een ijzeren vuist verborgen zit.”

De BBC beschrijft de ‘lange en vaak o zo pijnlijke’ route die Manchester City aflegde, voordat het gisteren na al die jaren arriveerde op zijn eindbestemming. ,,Tranen vloeiden toen het zich realiseerde dat de dag waarnaar zolang gesnakt werd eindelijk daar was. De bergtop die ManCity maar niet kon veroveren was beklommen. Het heeft wat tijd gekost, maar de Citizens hebben het aanzicht van het Europese voetbal veranderd en dit kan het begin zijn van een periode van Champions League-dominantie.

Lukaku ‘verraadde’ Inter

Elders moest Romelu Lukaku het ontgelden. Marca gaf de spits van Inter als rapportcijfer een 1 en La Gazzetta dello Sport was ook niet mild. ,,Lukaku speelde twee keer een negatieve rol. Hij had het verloop van de wedstrijd kunnen veranderen”, schrijft de Italiaanse sportkrant over de Belgische aanvaller. ,,Zijn missers wegen zwaar door. En doen pijn. Die gemiste kopbal was geen wonder van Ederson, wel gewoon slechte afwerking. Het doel lag half open. Je zag Lukaku wanhopen. Hij sloeg de handen voor het gezicht. Hij ‘verraadde’ op deze manier de Nerazzurri, want net hij was bezig aan een indrukwekkende reeks, met zeven goals in zijn laatste acht wedstrijden. Zijn avond was nu een nachtmerrie.”

Bekijk hier onze video's over de Champions League