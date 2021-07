Engelse oud-international Paul Mariner overleden

Contract Lionel Messi bij FC Barcelona afgelopen: sterspeler is transfer­vrij

1 juli Het contract van Lionel Messi bij FC Barcelona liep om middernacht af. Er kwam gisteren uiteindelijk geen witte rook meer vanuit Spanje. Komt er vandaag meer nieuws vanuit Camp Nou of moeten de fans nog een tijdje wachten op het antwoord op de vraag of hun grote vedette nu wel of niet blijft bij de ploeg van trainer Ronald Koeman? Officieel is hij nu zelfs transfervrij.