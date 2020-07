Engelse pers roept ‘goed voorbeeld’ Henderson uit tot Speler van het Jaar

Jordan Henderson is door de Engelse voetbalpers uitgeroepen tot Speler van het Jaar in de Premier League. De captain van Liverpool kreeg die award mede vanwege zijn inzet voor het goede doel.

De award gaat ieder jaar naar de speler die - in de ogen van de Football Writers Association - heeft uitgeblonken. De FWA heeft nu Henderson verkozen boven Kevin De Bruyne (Manchester City), Marcus Rashford (Manchester United), Virgil van Dijk en Sadio Mané (beiden Liverpool). Sterker nog: Henderson kreeg meer dan 25 procent van de stemmen, zo maakt de FWA bekend.

Hij krijgt de prijs (die sinds 1948 wordt uitgereikt) overigens niet alléén vanwege sportieve redenen. ,,Jordan Henderson is een ultieme prof, een Liverpool-grootheid en iemand tegen wie veel spelers van zijn eigen club én andere clubs opkijken. Hij is een leider die het goede voorbeeld geeft. En toen het land in een donkere periode zat, riep hij uit zichzelf alle Premier League-aanvoerders op om #PlayersTogether in het leven te roepen.”

Daarmee verwijst de FWA naar het initiatief dat Henderson startte, waarmee uiteindelijk miljoenen werden opgehaald voor de strijd tegen het coronavirus en om de zorgsector in Engeland te ondersteunen. ,,Hij is een waardige winnaar", is dan ook de conclusie.

Hendo zelf is verguld. ,,Als je kijkt naar de vorige winnaars, dan zie je snel hoe prestigieus deze prijs is. Maar ik kan deze prijs niet in mijn eentje accepteren, want ik heb dit allemaal niet alleen gedaan. Ik ben zo veel mensen - maar vooral mijn teamgenoten - veel dank verschuldigd. Die jongens hebben mij een betere speler, een betere leider en een beter mens gemaakt.”

