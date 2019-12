Engelse spelersvakbond na racisme richting Rüdiger: ‘Genoeg is nu echt genoeg’

De PFA gaf vanavond aan dat het wat hen betreft nu echt klaar moet zijn. ,,Na de gebeurtenissen in de wedstrijd Tottenham Hotspur - Chelsea van vandaag, zijn we geschokt dat opnieuw een wedstrijd in de Premier League is besmet door racistische uitlatingen vanaf de tribunes richting spelers. Racisme hoort niet thuis in het voetbal of in de samenleving. Het is zeer teleurstellend dat sommige fans racistische gebaren en gezangen vanaf de tribunes blijven vertonen. Het is duidelijk geworden dat spelers aan de ontvangende kant staan ​​van het duidelijk aanwezige racisme dat momenteel in Groot-Brittannië heerst, maar deze spelers staan ​​niet alleen. De PFA staat naast elke speler die wordt geconfronteerd met discriminatie. We zullen namens hen blijven vechten om deze kwestie voorgoed te bestrijden", meldt de PFA via Twitter.



,,Voetbal is een groot en belangrijk onderdeel van de Britse samenleving. Met het enorme wereldwijde publiek dat het Engelse voetbal aantrekt, hebben we de verantwoordelijkheid om voorop te lopen met een zero-tolerance-beleid. Wij geloven dat het tijd is dat alle bestuursorganen zich verenigen om een ​​einde te maken aan dit misbruik vanaf de tribunes. Vanavond roept de PFA op tot een onderzoek van de overheid naar racisme in het voetbal en moedigt het de oprichting aan van een All-Party Group bij het ministerie van Cultuur, Media en Sport. Meer dan ooit moeten we ons verenigen en sterk staan ​​en samen racisme in onze stadions en in ons land confronteren, aanpakken en uitroeien.”