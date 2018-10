Engelse topper op Wembley nog op American Football-mat

Lichaam vermoorde profvoet­bal­ler verminkt aangetrof­fen in Brazilië

19:34 De Braziliaanse voetbalwereld is in diepe rouw na de dood van Paulo-speler Daniel Correa Freitas. Het lichaam van de 24-jarige middenvelder werd afgelopen weekeinde zwaar verminkt gevonden langs de weg in Sao Jose dos Pinhais, in het zuiden van de Braziliaanse staat Parané. Volgens Braziliaanse media zou hij zijn vermoord.