Engelse wereldkampioen van 1966 Hunter overlijdt aan corona

Volle bak trainen in Zweden: ‘Je hebt hier echt niet door dat er iets aan de hand is’

15 april Bijna overal ter wereld ligt de bal achter slot en grendel, maar in Zweden zijn de voetbaltrainingen nog in volle gang. Kevin van Kippersluis, Lesly de Sa en Nick Wolters, spelend bij Eskilstuna, kijken het met stijgende verbazing aan. ,,Als je kijkt naar de situatie in andere landen, krab je jezelf wel even achter je oren.’’