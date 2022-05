Enige blije Nederlander in Tirana: Rick Karsdorp vond tegen Feyenoord spelen ‘vreselijk lastig’

Door Mikos Gouka



Op Curaçao moet Rick Karsdorp komende week volgens eigen zeggen alles even verwerken. Want de Conference League winnen, heeft hem mentaal en fysiek uitgeput. ,,Letterlijk, want ik denk dat ik een scheurtje in mijn lies heb’', zegt Karsdorp. ,,Ik gaf aan dart ik gewisseld moest worden, maar José Mourinho laat mij dan altijd gewoon staan. Hij weet dat ik toch wel door ga. Dit keer ook, maar nu is er wel iets kapot. Mijn eventuele terugkeer bij Oranje? Ik kan niet meer lopen, dat is echt uitgesloten.’’