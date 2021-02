Enorme opluchting voor Van den Brom: eindelijk weer een zege

Samenvatting Lewandow­ski heeft alleen Messi en Ronaldo nog voor zich, records voor Musiala

24 februari Robert Lewandowski heeft met zijn openingsgoal tegen Lazio (1-4) dinsdagavond Raúl González Blanco gepasseerd op de all-time topscorersranglijst van de Champions League. De Poolse spits van Bayern München sloeg in Rome voor de 72ste keer in zijn carrière toe in het toernooi.